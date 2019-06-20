Сумму компенсаций за загрязненную нефть в "Дружбе" определят по итогам года

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Фактическая сумма компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба" будет определена по итогам 2019 года. Об этом сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Белоруссию.

"Достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для оценки размеров ущерба, нанесенного этим технологическим инцидентом. Речь идет о реально подтвержденных потерях. Исходим из того, что фактическая сумма компенсации будет определена по итогам 2019 года - с учетом реальных объемов поставок нефти в Белоруссию и ее транзита через белорусскую территорию",- сказал Приходько.

Он добавил, что по состоянию на 18 июня в Белоруссии находится 627 тыс. т загрязненной нефти, которую планируется вытеснить на территорию России.

Приходько также напомнил, что стороны разработали "дорожную карту" мероприятий по вытеснению загрязненной нефти из магистральных трубопроводов и резервуарного парка. По словам представителя российского кабмина, уже возобновлена транспортировка нефти в направлении Польши и Германии по двум из трех ниток нефтепровода "Дружба". С 1 июля 2019 года планируется возобновить транспортировку нефти в эти страны в полном объеме. Кроме того, предусмотрено возобновление с 4 июля поставок кондиционной нефти на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан", который из-за инцидента был вынужден снизить загрузку мощностей и понес убытки.

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по "Дружбе", в результате ряд стран прекратили принимать и перерабатывать российскую нефть. Источник загрязнения экспортной нефти был обнаружен на участке Самара - Унеча, причем в "Транснефти" заявили, что загрязнение сырья было умышленным. В Следственном комитете РФ отмечали, что загрязненная нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья. Поставки кондиционной нефти на территорию Белоруссии возобновились в начале мая.