Вишеградская группа заблокировала в ЕС решение об углеродной нейтральности к 2050 году

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Страны Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) совместно с Эстонией заблокировали на саммите Европейского союза принятие решения о закреплении в итоговых документах 2050 года в качестве даты прихода экономики сообщества к углеродной нейтральности. Об этом заявил в четверг журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, борьба с климатическими изменениями "связана с рисками и тратами для стран, которые проходят экономическую трансформацию на другом уровне по сравнению с государствами, ушедшими с технологической точки зрения далеко вперед".

"Польша принадлежит к странам, которые должны иметь конкретные компенсационные пакеты. Мы должны знать, какие средства мы получим на модернизацию отдельных отраслей экономики так, чтобы возможные изменения и обязательства, которые могут появиться в области климатической политики ЕС, отражали наш уровень экономического развития, наши вызовы и риски", - добавил глава польского правительства.

"Поэтому вместе с Вишеградской группой и Эстонией мы довели до того, что в итоговых положениях не был зафиксирован 2050 год. Это означает, что мы сегодня не приняли дополнительные, еще более амбициозные климатические цели", - констатировал Моравецкий.

"Тем самым мы позаботились об интересах польских предпринимателей, граждан, для которых мог появиться риск дополнительных трат и налогов, - добавил он. - Мы не могли на это согласиться. У нас на столах должна была быть конкретика о том, какие компенсационные механизмы, дополнительные средства могут быть переданы для Польши".

Евросоюз уже давно работает над новой стратегией в области защиты климата, пытаясь сформулировать цели, касающиеся сокращения выбросов парниковых газов. В частности, на текущем саммите обсуждался 2050 год в качестве срока, к которому европейская экономика должна стать нейтральной с точки зрения выбросов CO2, то есть потреблять их ровно столько же, сколько производить.