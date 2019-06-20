Антонов: политические противоречия не должны мешать работающему в РФ американскому бизнесу

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 21 июня. /Спец. корр. ТАСС Владислав Павлов/. Москва не намерена каким-либо образом наказывать работающий в России американский бизнес за политические противоречия между двумя странами и заинтересована в прямом и откровенном диалоге. Об этом заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов, выступая в Центре международной торговли в городе Анкоридж (штат Аляска).

"Наши принципиальные подходы остаются неизменными. Мы не намерены наказывать работающий у нас бизнес за политические противоречия. Наш курс - на сохранение привлекательной среды для предпринимателей, формирование максимально комфортных условий для частных вложений в технологические перспективные проекты", - сказал он.

"Мы заинтересованы в прямом и откровенном диалоге с действующим в России американским бизнесом", - добавил посол. "Санкции нам мешают. Тем не менее даже статистика говорит о стремлении представителей деловых кругов двух стран к прагматичным связям", - подчеркнул российский дипломат.