Антонов заявил, что Россия открыта для сотрудничества с США в Арктике

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 21 июня. /Спец. корр. ТАСС Владислав Павлов/. Сотрудничество России и Соединенных Штатов в Арктике могло бы стать перспективным направлением для взаимодействия двух стран. Об этом заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов, выступая в Центре международной торговли в городе Анкоридж.

"Одним из перспективных направлений считаем межрегиональные связи. По своему опыту могу сказать: чем дальше от Вашингтона - тем более открыты и расположены по отношению к России люди. Другой такой сферой сотрудничества является Арктика. Аляске здесь принадлежит особая роль", - сказал он.

"Среди объединяющих нас моментов - единое культурное и этническое наследие народов, населяющих Аляску и, например, Чукотку, общие задачи по сохранению северной идентичности, защите экосистемы Арктики. И, конечно же, нацеленность на экономическое освоение уникальных ресурсов Севера. Россия неизменно рассматривает Арктику как территорию мира, конструктивного взаимодействия и добрососедства, где отсутствует почва для военных конфликтов", - подчеркнул глава российской дипмиссии.

"Мы выступаем за совместное мирное освоение арктического региона. Готовы к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами", - добавил дипломат.