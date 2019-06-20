Антонов предложил бизнесменам Аляски принять участие в региональных проектах в России

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 21 июня. /Спец. корр. ТАСС Владислав Павлов/. Российские регионы Севера и Дальнего Востока заинтересованы в опыте Аляски в деле развития туризма и создания гражданской инфраструктуры, так что американские компании могли бы принять участие в соответствующих проектах в России. Об этом заявил в четверг посол России в США Анатолий Антонов, выступая в Центре международной торговли в городе Анкоридж (штат Аляска).

"Для наших регионов Севера и Дальнего Востока весьма интересен опыт Аляски в деле развития туризма, а также возможности организации туров из штата на близлежащие российские территории, оказания первичной медпомощи в удаленных районах, энергоснабжения дальних поселений, сотрудничество по тематике энергоэффективности и обмен опытом в сфере строительства домов с теплоизоляцией, технологии эффективного освоения водных ресурсов, изучение деятельности и регулирования малой авиации. Это те ниши, в которых бизнесмены из Аляски могли бы найти себя в нашей стране", - сказал он.