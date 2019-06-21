Север и Юг острова Хайнань напрямую свяжет скоростная железнодорожная магистраль

ХАЙКОУ /Китай/, 21 июня. /ТАСС/. Власти Китая планируют напрямую связать город Хайкоу на севере провинции Хайнань и крупный курорт Санья на ее южном побережье скоростной железной дорогой. Об этом сообщил хайнаньский комитет по делам развития и реформ.

Согласно предварительному плану, между этими двумя крупнейшими населенными пунктами Хайнаня будут регулярно ходить современные поезда на магнитных подушках со скоростью от 350 км/час до 600 км/час. Добраться из одного города в другой будет во много раз быстрее, чем по круговой магистрали, огибающей остров по периметру.

Администрация провинции сейчас анализирует потенциальные расходы, инвестиционные возможности и варианты окупаемости такой программы, а также изучает общественное мнение. Не меньшее внимание уделяется экологии - железная дорога будет проходить через наименее обжитую центральную часть острова и не должна нанести ущерб окружающей среде.

Сейчас активно обсуждается маршрут проведения скоростной линии, а также возведение различных инфраструктурных объектов. Заявки на участие в конкурсе дизайнерских и проектировочных предложений будут приниматься до 24 июня, а с июля по сентябрь пройдет их рассмотрение властями. В итоге через три месяца правительство приступит к ключевому этапу планирования скоростной магистрали, на котором будут согласованы все детали будущего строительства.

Хайкоу и Санья пока соединены лишь железной дорогой, поезда по которой движутся с севера на юг и в обратном направлении вдоль побережья со скоростью 250 км/час по восточному отрезку, и 200 км/час - по западному. Как отмечают местные СМИ, в случае успешной реализации нового проекта, добраться из одного города в другой можно будет "всего за полчаса".