Эксперты: среди российских ИТ-специалистов больше всего получают выпускники МФТИ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Выпускники Московского физико-технического института (МФТИ) получают больше других молодых специалистов ИТ-сферы. Об этом свидетельствует опубликованное в пятницу исследование портала по поиску работы Superjob.

"Superjob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в ИТ-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2013-2018 годах. Рейтинг 2019 года традиционно возглавил Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", - говорится в сообщении. Заработная плата выпускников МФТИ составляет 160 тыс. рублей в месяц.

Второе место в рейтинге занимает Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, выпускники которого зарабатывают порядка 140 тыс. рублей.

Третье место принадлежит молодым специалистам, окончившим Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (130 тыс. рублей). В пятерку вошли Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, а также Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ.

Всего в рейтинге Superjob 46 вузов. Замыкает этот рейтинг Южно-Уральский государственный университет, который расположен в Челябинске. Заработная плата молодых ИТ-специалистов - выпускников этого вуза составила 77 тыс. рублей.