Сбербанк предупредил о смене трендов в киберпреступности

"Сейчас другой тренд - тренд на утечку персональных данных. Сейчас информация стоит значительно больше. Банки научились защищаться, сейчас украсть деньги достаточно сложно, что было легко вчера", - сказал он. По словам зампреда банка, в даркнете личная информация высокопоставленных чиновников может стоит десятки тысяч долларов.

Комментируя ситуацию с социальной инженерией, Кузнецов отметил, что мошенники в основном используют информацию из утечек данных, произошедших много лет назад.

"Есть информация из доступных ресурсов, связанная с оформлением прав, регистрацией автомашин. Также продаются какие-то базы данных, поскольку в разные годы, безусловно, были какие-то утечки. То, что эти утечки были много лет назад, - это очевидно. В основном все данные черпаются оттуда. Там есть фамилии, имена, отчества, адреса, как правило, номера телефонов и много другой дополнительно информации, которую мошенники тем или и иным образом пытаются использовать. <…> Мои выводы не голословны. Это связано с анализом показаний тех преступников, которых удалось задержать, и с анализом тех баз данных, которые удалось у них изъять. Это была совместная работа с правоохранительными органами", - добавил он.

По словам Кузнецова, Сбербанк каждую неделю предотвращает 2-2,5 тыс. мошеннических атак на своих клиентов с использованием методов социальной инженерии. "В нашем понимании это означает, что мошенник, в принципе, добился своих целей и фактически уже совершен мошеннический перевод денег. Вот эти атаки мы предотвращаем и останавливаем либо на конечном этапе, когда мошенник пытается снять деньги, либо на этапе транзакции из банка в банк, либо на этапе попытки вывода денег со счета на другой счет", - сказал он.

При этом зампред отметил, что масштаб бедствия в стране от социальной инженерии говорит о том, что "орудуют несколько сотен профессиональных кибермошенников и несколько десятков профессиональных колл-центров". Ранее Кузнецов сообщал, что рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии составляет 4-6% в месяц. Так, более 80% мошенничеств в РФ совершается при помощи методов социальной инженерии.