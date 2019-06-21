ВЭБ.РФ потребовал в Стокгольмском арбитраже возмещения потерь дочернего банка на Украине

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ обратилась в арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты с требованием возместить потери дочернего банка на Украине, следует из заявления госкорпорации.

"Государственная корпорация ВЭБ.РФ обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к Украине из-за нарушения ею положений Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года", - говорится в документе.

"За последние несколько лет украинские власти нарушили все гарантии, которые сами же предоставили в инвестиционном соглашении. Сегодня пришло время призвать их к ответу. Мы убеждены, что состав арбитража под эгидой Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма поддержит нашу позицию, и ВЭБ взыщет с Украины все причиненные банку убытки" - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Правового блока ВЭБ.РФ Игоря Краснова.

Ранее ВЭБ.РФ направил Украине письменное уведомление об инвестиционном споре и предложил вступить в переговоры по урегулированию причиненных убытков. Однако украинская сторона не проявила желания добровольно разрешить противоречия и продолжает игнорировать принятые на себя обязательства.

В 2008 году ВЭБ приобрел акции украинского Проминвестбанка и за несколько лет вложил в его развитие более $2,7 млрд. С 2014 года в отношении банков с российским капиталом на Украине действуют различные санкции и ограничения.