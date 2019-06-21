Генсек ШОС заявил, что организация будет стимулировать расчеты в нацвалютах

ПЕКИН, 21 июня. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) будет содействовать увеличению доли национальных валютах во взаиморасчетах и содействовать углублению сотрудничества между деловыми кругами стран-участниц. Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"Лидеры государств-членов поручили расширять практику использования национальных валют во взаиморасчетах между государствами - членами ШОС", - указал он. "В этой связи будет продолжена подготовка проекта дорожной карты по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах", - добавил генсек.

"Поддержаны совместные инициативы деловых кругов по активизации сотрудничества в целях реализации проектов в области финансов, высоких технологий, транспортно-коммуникационной инфраструктуры, энергетики и инвестиций на пространстве ШОС", - подчеркнул руководитель организации.

По его словам, участники саммита высоко оценили работу по созданию Фонда развития ШОС и Банка развития ШОС, а также усилия по раскрытию потенциала Делового совета и Межбанковского объединения организации.

14 июня в столице Киргизии Бишкеке состоялся совет глав государств - участников ШОС. Саммит прошел с участием руководителей России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также лидеров стран - наблюдателей ШОС: Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии. В качестве почетных гостей также были приглашены представители ООН, ОДКБ, Исполнительного комитета СНГ и Евразийской экономической комиссии.

Следующим председателем в ШОС будет Россия. Стороны согласились провести следующий саммит в Челябинске 22-23 июля 2020 года.