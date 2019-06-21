Минэнерго Казахстана пока не видит необходимости запрета на ввоз бензина из России

НУР-СУЛТАН, 21 июня. /ТАСС/. Министерство энергетики Казахстана пока не видит надобности вводить запрет на ввоз бензина из России в республику железнодорожным транспортом. Об этом сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге в пятницу.

"Сейчас соответствующие аналитические службы наши работают, считают. Я летом не вижу необходимости в данном запрете, потому что разница по ценам настолько велика, что нет никакого смысла российский бензин в Казахстан ввозить. Боюсь, лишь бы наш бензин в Россию контрабандой не уехал", - сказал Бозумбаев, отвечая на вопрос о сроках планируемого введения запрета на ввоз бензина из РФ в Казахстан.

В настоящее время на обсуждении в государственных органах находится приказ министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева "О некоторых вопросах поставок нефтепродуктов в Республику Казахстан из Российской Федерации". Документ предлагает ввести запрет сроком на три месяца на ввоз в Казахстан из России бензина железнодорожным транспортом.

Ранее Казахстан ввел запрет на ввоз бензина из РФ железнодорожным транспортом сроком на три месяца со 2 марта 2019 года.