"Единая Россия" отследит рост тарифов на услуги ЖКХ и передаст данные в Минстрой и ФАС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Единая Россия" до конца лета планирует создать интерактивную карту страны, на которой будут отражены тарифы на услуги ЖКХ в регионах и динамика их роста. Данные потом будут переданы в Министерство строительства и ЖКХ и Федеральную антимонопольную службу для борьбы с завышенными платежами. Об этом сообщил в пятницу координатор партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов.

"Мы не допустим обмана потребителей. Все должно быть в рамках законодательства. А те, кто захочет позволить себе больше, должны получать по рукам. Поэтому для мониторинга роста тарифов ЖКХ "Единая Россия" решила сделать специальную карту, на которой будет обозначено, где какие тарифы применяются, на сколько их повысили", - сказал Козлов, которого цитирует пресс-служба единороссов.

Он отметил, что в случае увеличения тарифов выше положенного "Единая Россия" будет выяснять, по какой причине это произошло.

Козлов подчеркнул, что тарифы ЖКХ не должны превышать уровня инфляции. "Только в исключительных, обоснованных случаях при согласовании с правительством предельные индексы могут вырасти. И, конечно, местные, региональные власти в таком случае просто обязаны разъяснять людям, почему это делается, а также при этом подробно информировать, какие субсидии и льготы существуют на ЖКУ, кто имеет на них право", - пояснил он.

Козлов напомнил, что с 1 июля запланировано очередное повышение тарифов на 2,4%. В этом году оно впервые проходит в два этапа.

"Правительство утвердило постановление, цель которого - жесткий контроль за повышением тарифов. Со своей стороны "Школа грамотного потребителя" каждый год проводит мониторинг роста тарифов. Мы подключим наши общественные советы, наших активистов к этому процессу", - заключил он.