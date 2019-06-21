Apple отзывает ноутбуки MacBook Pro из-за потенциально опасной неисправности батареи

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Компания Apple отзывает некоторые из произведенных ею ноутбуков MacBook Pro в связи с неисправностью батареи, которая может представлять опасность. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении компании.

Речь идет о ноутбуках MacBook Pro с экраном диагональю 15 дюймов. Они были проданы в основной своей массе в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года. Специалисты Apple установили, что "у ограниченного числа 15-дюймовых MacBook Pro раннего поколения батарея может перегреваться, что создает риск с точки зрения пожарной безопасности".

В компании заверили, что считают безопасность клиентов приоритетом и обещали бесплатно поменять проблемные детали. Кроме того, они просят владельцев не пользоваться данными компьютерами до смены батареи.

Представители Apple предложили владельцам компьютеров ввести их серийные номера в представленной на сайте форме, чтобы узнать, исправны ли имеющиеся у них устройства. В компании подчеркнули, что данная сервисная акция не касается других моделей MacBook Pro. Как следует из заявления, отзыв проводится во всех странах, где представлена компания.

В апреле Apple объявила об отзыве произведенных ею адаптеров, предназначенных для сетевых розеток, которые используются в Великобритании, Гонконге и Сингапуре. "В редких случаях эти трехконтактные адаптеры могут выходить из строя, при этом возникает риск удара электрическим током при прикосновении к ним", - говорилось в заявлении компании. Тогда отмечалось, что Apple известно о шести подобных инцидентах.

Основанная в 1976 году Apple производит, помимо ноутбуков MacBook, смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в американском Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила 1 трлн долларов, однако к настоящему времени снизилась примерно до $917 млрд.