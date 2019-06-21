ФАС может возбудить дело против подозреваемых в сговоре на торгах калининградских компаний

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России может возбудить дело в отношении калининградских компаний ООО "Янтарьсервисбалтик" и ООО "Артель" о нарушении антимонопольного законодательства по признакам сговора на торгах, сообщил журналистам заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

Ведомство проводит расследование по признакам антиконкурентного соглашения компаний при участии в торгах на строительство общеобразовательной школы в Восточном жилом районе Калининграда - на сумму 1,3 млрд рублей и областного онкологического центра в Калининградской области - на 4,2 млрд рублей.

"Мы проводим сейчас предварительное расследование и с очень большой степенью вероятности возбуждаем дело по поводу строительства онкоцентра и школы в Калининграде. Объекты такие действительно есть, и торги есть. Если выяснится, что это действительно так (если был сговор), то, конечно, это будет очень крупная антимонопольная сделка", - отметил Цариковский.

Основанием для проверки по подозрению с сговоре послужила публикация губернатора Калининградской области Антона Алиханова на его странице в Instagram. По словам Цариковского, Алиханов ранее опубликовал протокол встречи представителей компаний, который, возможно, подтверждает вступление в сговор на торгах по строительству объектов в Калининграде с целью распределения между участниками доходов от контракта. В частности, в документе, на который ссылается ФАС, говорится, что после выплаты налогов и других расходов (одна из статей расходов при этом - предположительная выплата в размере 5% от общей стоимости контракта губернатору) чистая прибыль в размере 44 млн рублей будет поделена поровну между договорившимися сторонами.

Также в ходе внеплановой выездной проверки ООО "Янтарьсервисбалтик" ФАС выявила электронную переписку, указывающую на наличие антиконкурентного соглашения между указанными хозяйствующими субъектами, которое привело к поддержанию цен на торгах, добавили в антимонопольной службе.