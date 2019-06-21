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Глава МИД Литвы считает "Северный поток - 2" примером неуважения к единой политике ЕС

По словам Линаса Линкявичюса, в Евросоюзе достигнута договоренность о единых принципах политики в сфере энергетики во избежание зависимости от поставок энергоносителей из одного источника

ВИЛЬНЮС, 21 июня. /ТАСС/. Проект газопровода "Северный поток - 2" является примером неуважительного отношения к единой политике Евросоюза. Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил хорватскому интернет-порталу Euractiv Croatia.

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По его словам, в Евросоюзе достигнута договоренность о единых принципах политики в сфере энергетики во избежание зависимости от поставок энергоносителей из одного источника. "Это достаточно простой принцип, но его иногда не придерживаются", - утверждал Линкявичюс. Примером этого он считает проект "Северный поток - 2". "Этот проект является примером неуважения к нашей политике и ее последовательности", - сказал глава МИД.

По его словам, единство ЕС сталкивается и с другими вызовами. "Остро стоят проблемы, связанные с выходом из ЕС Великобритании, напряженной ситуацией в зоне евро, усилением политического радикализма", - отметил Линкявичюс.

 

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