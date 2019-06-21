Саммит еврозоны обсудит перспективы создания бюджета сообщества и реформу его стабфонда

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств 19 государств еврозоны обсудят в пятницу на саммите в Брюсселе перспективы создания отдельного от Евросоюза бюджета еврозоны, а также реформу стабфонда сообщества - Европейского стабилизационного механизма (ESM). Об этом сообщил по прибытии на саммит председатель Еврогруппы (Совет министров финансов зоны евро) Мариу Сентену. Лидеры стран Еврогруппы собрались в узком составе в Брюсселе на второй день стартовавшего 20 июня планового саммита 28 государств Евросоюза.

"Я привез для обсуждения с лидерами два соглашения. Во-первых, это общий документ о путях создания бюджета Еврозоны, который еще требует большой дополнительной работы. Второй документ - это решение Еврогруппы о реформе ESМ, которое необходимо для повышения стабильности еврозоны к будущим кризисам, - заявил он. - Еврозона сейчас нуждается в стабильности, наш рынок труда эффективно работает, и мы должны поддерживать эту тенденцию".

Бюджет зоны евро

Зона евро, в отличие от Евросоюза, не имеет никаких собственных бюджетных инструментов. Идея создания отдельного бюджета зоны евро, рабочее название которого "бюджетный инструмент для стабилизации и конкурентоспособности", появилась еще в период кризиса евро в 2010 - 2014 гг. Вопрос о его формировании обсуждался министрами финансов сообщества 14 июня в Люксембурге, однако они смогли согласовать лишь очень общий тезисный документ о возможных принципах работы этого инструмента.

Объем годового бюджета зоны евро предположительно должен составить около €20 млрд, причем, в отличие от бюджета Евросоюза, он должен формироваться не из взносов стран - членов, а за счет прямых наднациональных налогов, в том числе налога на финансовые транзакции.

Согласно материалам Еврогруппы, средства бюджета еврозоны должны расходоваться на компенсацию расходов государств зоны евро на проведение структурных реформ. Однако именно этот подход вызывает наибольшее сопротивление многих столиц. Одни из них опасаются, что еще один европейский бюджет станет простым инструментом перераспределения средств от богатых к бедным странам, другие считают, что такая система позволит Брюсселю навязывать государствам программы реформ, а третьи полагают, что создание прямых наднациональных налогов приведет к чрезмерному расширению полномочий Брюсселя в ущерб суверенитету национальных правительств. В числе оппонентов нынешней концепции формирования бюджета еврозоны - Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Германия и ряд других стран.

Реформа стабфонда

Суть реформы стабфонда зоны евро (ESM), использующегося для нужд макрофинансовой помощи проблемным странам зоны евро в условиях кризиса (последним дебитором фонда была Греция), заключается в создании легальной базы для использования его средств, формирующихся из налоговых поступлений, в качестве крайнего резерва для Единого ликвидационного фонда (SRM) еврозоны. SRM используется при банкротстве европейских банков для выплат гарантий и для нужд рефинансирования кредиторов прогоревших банков, чтобы избежать "эффекта домино" - цепных банкротств банков еврозоны.

ESM и SRM были созданы в период кризиса суверенной задолженности еврозоны 2010-2014 года. ESM служит для стабилизации госбюджетов стран сообщества, SRM - банковского сектора.

SRM, в отличие от ESM, формируется из обязательных страховых взносов самих европейских банков, а не из средств налогоплательщиков. Страны еврозоны считают необходимым проработать механизм кратковременного наполнения этого фонда дополнительной ликвидностью с баланса ESM, чтобы предупредить ситуацию, когда в условиях кризиса фонду просто не хватит средств для поддержания банковского сектора на плаву.

В то же время страны еврозоны стараются учесть урок мирового финансового кризиса 2008-2009 года, когда европейские правительства спасали свои банки многомиллиардными дотациями из госбюджетов, в результате финансовые проблемы были просто перенесены из финансового в бюджетный сектор, что и стало главной причиной кризиса евро, разразившегося в 2010 году. Поэтому сейчас они прорабатывают многочисленные ограничения для возможности использования бюджетных денег для спасения банков.