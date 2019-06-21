Google отказалась от выпуска планшетов

"Да, это правда... Команда Google HARDWARE будет сосредоточена исключительно на создании ноутбуков", - написал он, отметив, что "команды Android и Chrome OS на 100% привержены долгосрочному сотрудничеству с партнерами, которые выпускают планшеты для всех сегментов рынка".

Business Insider со ссылкой на представителя компании сообщает, что Google не будет выпускать новые модели Pixel Slate. По его словам, большинство сотрудников компании, которые занимались разработкой планшетов, перейдут на работу с линейкой ноутбуков Pixelbook, а остальных напрявят на "конфиденциальные проекты".

Планшет Pixel Slate с дисплеем 12,3 дюйма был представлен в октябре 2018 года. Устройство оснащено двумя 8-мегапиксельными камерами, а дисплеем, обеспечивающим особую четкость изображения.