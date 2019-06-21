Минкомсвязь подготовит до конца лета комплексное предложение о сотрудничестве с Huawei

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ подготовит предложение о комплексном сотрудничестве с китайской Huawei и надеется начать переговоры с компанией до конца лета. Об этом журналистам в кулуарах Международного форума по кибербезопасности сообщил замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов.

"Мы сейчас готовим комплексное предложение китайской стороне в целом, как работать с Huawei и другими высокотехнологическими компаниями в России. Это будет затрагивать и комплекс вопросов по локализации, и по трансферу технологий или инвестированию в знания, работы R&D центров в России... Первые переговоры с Huawei пройдут до начала осени этого года с техническими специалистами", - сказал он.

Мамонов отметил, что, теряя рынок США, Huawei может его компенсировать за счет полноценного выхода на рынок Евразийского союза, который сопоставим по населению, а по емкости может превосходить текущие потребности США. "Параметры [предложения] будут определяться техническими специалистами. Даже если мы договоримся и согласуем принципиальные финансовые параметры, принципиальные практические и технические шаги в виде дорожной карты, это уже будет очень большой шаг вперед. Пока мы на самой ранней стадии разговоров", - уточнил замминистра.