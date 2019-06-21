В "Белнефтехиме" назвали сроки полной очистки "Дружбы" на белорусской территории

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. "Белнефтехим" заявил, что полная очистка магистрального трубопровода"Дружба" на белорусской территории прогнозируется в середине августа 2019 года. Сообщение концерна размещено в пяницу на его сайте .

"Полная очистка магистрального трубопровода "Дружба" на белорусской территории прогнозируется в середине августа 2019 года", - сказано в сообщении. - Сегодня на территории Республики Беларусь в трубопроводах находится около 620 тыс. т некондиционной нефти".

В "Белнефтехиме" также отметили, что по всем белорусским участкам магистрального нефтепровода "Дружба" ведется усиленный контроль качества нефти, поступающей из РФ и следующей как на белорусские НПЗ, так и в направлении Польши и Украины. "В настоящее время анализы, проведенные аккредитованной лабораторией, регистрируют параметры качества нефти в рамках стандарта", - заявляют в концерне.

Также сообщается, что Белоруссия приступила к выполнению очередного этапа дорожной карты по замещению загрязненной российской нефти на качественную в "Дружбе", приступив к очистке трубопровода Унеча-Полоцк.

"По информации ОАО "Полоцктранснефть Дружба", сегодня, 21 июня, в 9:07 началось вытеснение загрязненной органическими хлоридами российской нефти в трубопроводе Унеча - Полоцк и замещение ее чистой нефтью", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в компании, нефть вытесняется от Унечи в сторону Полоцка, а затем по трубопроводу Сургут - Полоцк реверсом в сторону Невеля. Ожидается, что вытеснение нефти из первой очереди нефтепровода завершится 3 июля, затем начнется вытеснение загрязненного сырья из второй очереди нефтепровода Унеча - Полоцк, которое продлится до конца июля. "Завершающий этап на северном направлении - вытеснение нефти из белорусского участка нефтепровода Сургут - Полоцк - продлится до 15 августа", - сообщили в концерне.