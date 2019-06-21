"Газпром-медиа" и "МаксимаТелеком" создали СП в сфере больших данных

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" и компания "МаксимаТелеком" создали совместное предприятие в сфере больших данных "Квант", сообщил в пятницу на пресс-конференции генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко.

"Создание совместного предприятия является частью цифровой стратегии "Газпром-медиа". "Газпром-медиа" находится в стадии трансформации, как и все большие медиахолдинги во всем мире, и в ходе трансформации мы ощутили острую необходимость быть ближе к потребителю", - сказал он.

Чернышенко ожидает, что "Квант" будет приносить прибыль с момента создания. "Мы год выстраивали сложную схему создания нового предприятия с набором уникальных специалистов, которые помогут "Газпром-медиа" и "МаксимаТелеком" поднять на новый уровень работу с большими данными <…> Нам нужно было из физически существующих работающих и очень эффективных организмов выделить то, что нам нужно в совместном предприятии: специалистов по большим данным, продажников, интегрировать их с нашими коллегами <…> Совместное предприятие с первых дней работы является прибыльным, оно взаимовыгодное", - добавил он.

Назначенный генеральным директором "Кванта" Артем Пуликов, который ранее возглавлял интернет-бизнес "МаксимаТелеком", сказал, что компания будет сконцентрирована на нескольких направлениях деятельности. "Ключевыми направлениями будут являться большие данные и digital-реклама <…> Нас интересует наружная реклама <…> Мы анонсировали стратегическое партнерство с компанией "Билайн", мы будем монетизировать их Wi-Fi сеть", - отметил он.

Пуликов рассчитывает на быстрый рост "Кванта". "Мы однозначно ставим себе цель расти быстрее рынка", - заявил он.

В совместном предприятии холдинг "Газпром-медиа" получил 51% акций, "МаксимаТелеком" - 49%. Управлять совместным предприятием будет совет директоров, в который войдут представители холдинга "Газпром-медиа" и "МаксимаТелеком".

Об участниках СП

Холдинг "Газпром-медиа" управляет девятью эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, "Пятница!", ТНТ4, "Матч ТВ", "Матч Страна", 2х2, "Супер"), кинопроизводством и дистрибуцией ("Киностудия КИТ", "Централ Партнершип", Comedy Club Production, Good Story Media), производством и дистрибуцией тематических телеканалов ("Ред Медиа"). "МаксимаТелеком" - компания, создавшая и запустившая сеть Wi-Fi MT_FREE в подвижном составе Московского и Петербургского метрополитенов.