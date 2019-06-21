ФАС планирует к сентябрю вынести решение по делу о сговоре нефтетрейдеров

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует до начала сентября вынести решение по делу в отношении компаний "Солид - Товарные рынки" и "А-Ойл". Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский, добавив, что ближайшее заседание по делу о сговоре нефтетрейдеров состоится 1 июля.

"Заседание состоится 1 июля, и, скорее всего, если ничего непредвиденного не случится, то будет по существу рассмотрение. Прошло два технических заседания комиссии, а вот уже 1 июля будет по существу, и думаю, что уже где-то до начала сентября мы вынесем решение. Думаю, потребуется еще два-три заседания, и будет вынесено решение", - сказал он.

ФАС подозревает трейдеров в организации между собой фиктивных сделок, которые приводили к повышению биржевой цены.

Ранее глава "Солид - Товарные рынки" Илья Мороз сообщал ТАСС, что ФАС проводила проверку в компании в 2018 году, и тогда нарушений не было выявлено.

Цариковский, в свою очередь, пояснял, что ФАС провела "более глубокий анализ" результатов предыдущих проверок, в ходе которого и возникло новое подозрение.