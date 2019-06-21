Удмуртия намерена получить 864 млн рублей на инфраструктуру по обращению с ТКО

ИЖЕВСК, 21 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии подали заявку в "Российский экологический оператор" (РЭО) на федеральное финансирование в размере 864 млн рублей строительства сортировочных станций в городах Можга и Глазов, а также модернизации Нылгинского полигона и сортировочного комплекса на нем, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.

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"Общая сумма заявки, которую подала Удмуртия в "Российский экологический оператор", - 864 млн рублей. Строительство новых объектов предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами в республике. Объекты позволят развивать раздельный сбор отходов на всей территории региона, следовательно, сокращать количество мусора, который сейчас захоранивается на полигонах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регоператора ТАСС уточнили, что ожидают решения РЭО в 2019 году. "Решение ожидается в 2019 году. Строительство станций и модернизацию полигона необходимо начать в ближайшее время, так как у Нылгинского полигона, к примеру, остается 2,5 года. Это не отложенная реальность, работы необходимо начинать в конце 2019 года, в 2020-2021 годах", - уточнили в пресс-службе.

В компании по обращению с ТКО также рассказали, что Нылгинский полигон является крупнейшим в Удмуртии, его мощность составляет 300 тыс. т отходов в год. На объект принимают мусор у почти 1 млн жителей республики. За 18 лет работы ресурс полигона выработан на 90%.

"Строительство двух новых карт (специально подготовленных участков земли) продлит срок службы полигона на восемь лет, а в случае возведения сортировочного комплекса на 250 тыс. т отходов в год полигон проработает 10 лет", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что для модернизации полигона требуется 704 млн рублей. Еще 160 млн рублей необходимо для строительства станций в Глазове и Можге.

Сейчас на территории республики действует пять полигонов, на одном из которых в этом году за счет средств, выделенных в рамках нацпроекта "Экология", была открыта сортировочная станция. Еще три временных полигона откроют в 2019 году, однако до 2023 года они должны быть закрыты и рекультивированы. Сортировочные станции на всех полигонах кроме временных планируют построить в ближайшие два-три года. Единственным региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Удмуртии является компания "Спецавтохозяйство". Срок действия соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО в республике составляет 10 лет. Предприятие начало оказывать услуги с 1 января 2019 года.