Власти Самарской области просят создать площадку ремонта Ту-134 на "Авиакоре"

САМАРА, 21 июня. /ТАСС/. Власти Самарской области обратились в Минпромторг РФ с просьбой создать на базе "Авиакора" площадку по капитальному ремонту самолетов Ту-134. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минпромторга.

По данным региональных властей, создание площадки по ремонту самолетов Ту-134 в "Авиакор" позволит увеличить загрузку производственных мощностей предприятия и улучшить его финансово-экономическое состояние. "С целью дозагрузки предприятия было направлено письмо в адрес Министерства промышленности и торговли Российской Федерации об организации на базе АО "Авиакор - авиационный завод" площадки для выполнения работ по капитальному ремонту самолетов Ту-134", - уточнили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что Минпромторг РФ выразил готовность оказать поддержку в строительстве и предложил Ростовскому заводу гражданской авиации № 412 (РЗГА № 412) рассмотреть передачу ремонта Ту-134 в самарский "Авиакор - авиационный завод", но пока решение о передаче не принято.

Ранее сообщалось, что "Авиакор" может перейти под управление госкомпанией. Основная проблема авиазавода - долг в сумме около 2 млрд рублей. В основном это неотработанный аванс Минобороны РФ на поставку пяти самолетов Ан-140-100 в связи с форс-мажорными обстоятельствами, связанными с событиями на Украине.

"Авиакор" - одно из крупнейших российских авиастроительных предприятий, на нем работают 1,4 тыс. человек. Компания входит в корпорацию "Русские машины", объединяющую машиностроительные активы группы "Базовый элемент". В 2015 году "Авиакор" решил приостановить программу выпуска самолетов Ан-140 из-за ситуации на Украине. Ранее завод выпускал самый массовый советский реактивный пассажирский самолет Ту-154.