Медведев побеседовал с председателем Совета директоров Афрэксимбанка

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев на полях конференции "Россия-Африка", проходящей в Москве, встретился с президентом и председателем Совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедиктом Орамой.

Премьер отметил, что рад знакомству с главой этого финансового института и выразил надежду на успех конференции.

Афрэксимбанк - наднациональный финансовый институт, объединяющий большинство стран Африки (51 государство). В 2017 году Россия вошла в состав акционеров Афрэксимбанка с целью закрепления экономических интересов на африканском континенте и расширения возможностей для реализации совместных проектов со странами Африки.

В рамках конференции "Россия - Африка" в Москве проходит ежегодное собрание акционеров Афрэксимбанка, второй раз за всю историю акционеры собираются за пределами африканского континента.