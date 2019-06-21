Тимошенко инициировала дело о банкротстве газотранспортной системы Украины

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Лидер украинской партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко инициировала возбуждение уголовного дела об искусственном доведении газотранспортной системы (ГТС) страны до банкротства и требует от президента Владимира Зеленского созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в связи с угрозой остановки транзита российского газа с 24 июня.

"Мы подали в Государственное бюро расследований заявление о совершении преступления - о доведении нашей ГТС искусственно, планово до банкротства", - сообщила Тимошенко в четверг на пресс-конференции, добавив, что заявление уже зарегистрировано, и соответствующее уголовное дело включено в Единый государственный реестр расследований.

"Мы просим Владимира Зеленского немедленно созвать СНБО для того, чтобы изучить эти материалы, и у президента страны есть возможность наложить вето на два постановления правительства, которые реально лишают Украину нашей самой ценной собственности", - добавила она.

При этом Тимошенко обвинила в намеренном банкротстве ГТС экс-президента Украины Петра Порошенко, действующего главу правительства Владимира Гройсмана, а также главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. После их "афер", по ее словам, украинская газотранспортная система заявила, что доведена до банкротства, и с 24 июня она прекращает существование, прекращает прокачивать газ, потому что они лишили денег ГТС".