Акционеры "Русснефти" избрали совет директоров в новом составе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Акционеры "Русснефти" на годовом собрании избрали совет директоров, в который вошел один новый член, передает корреспондент ТАСС с собрания.

Им стал замгендиректора по финансам и экономике ГК "Нефтиса" (входит в "Сафмар") Роман Тян. Он избран вместо совладельца группы "Сафмар" Саит-Салама Гуцериева - брата Михаила Гуцериева, - который в мае решил не избираться в совет.

В совет директоров вошли также сам Михаил Гуцериев, генеральный директор "Форте Инвест" Саид Гуцериев, председатель комитета по аудиту, независимый директор Сергей Степашин, вице-президент "Русснефти" Дмитрий Романов.

Кроме того, в совет переизбраны независимый директор Роберт Скидельски, генеральный директор АО "ФГ Сафмар" Авет Миракян, генеральный директор "Нефтисы" Андрей Зарубин, независимый директор Андрей Дерех, менеджер представительства Glencore International AG Владимир Щербак, глава представительства Glencore International AG Яна Тихонова и председатель комитета по вознаграждениям и номинациям, независимый директор Виктор Мартынов.

Михаилу Гуцериеву и членам его семьи принадлежит 47% голосующих акций "Русснефти", Glencore - 33% голосующих акций, 20% находятся в свободном обращении.