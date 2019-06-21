Президент Татарстана Минниханов переизбран председателем совета директоров "Татнефти"

АЛЬМЕТЬЕВСК, 21 июня. /ТАСС/. Председателем совета директоров "Татнефтит" стал президент Татарстана Рустам Минниханов. На заседании совета в пятницу он снова был избран на этот пост, сообщает пресс-служба компании.

Ранее акционеры "Татнефти" на годовом собрании избрали состав совета директоров из 14 человек. Новым членом стал заместитель генерального директора по стратегическому развитию Нурислам Сюбаев, который вошел в совет вместо первого замгендиректора по производству, главного инженера Наиля Ибрагимова.

Остальные 13 членов уже входили в прежний состав совета: это, в частности, министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин, консультант президента Татарстана по вопросам нефтеразработки Ренат Муслимов, советник председателя совета директоров "Татнефти" и помощник президента Татарстана по вопросам нефтяной промышленности Шафгат Тахаутдинов, помощник президента Татарстана Ринат Сабиров, министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Хамаев, гендиректор "Связьинвестнефтехима" (принадлежит правительству Татарстана) Валерий Сорокин.

Также переизбраны в совет гендиректор "Татнефти" Наиль Маганов, первый заместитель гендиректора компании по разведке и добыче Рустам Халимов, замгендиректора - главный геолог компании Раис Хисамов, начальник НГДУ "Лениногорскнефть" Рафаил Нурмухаметов, управляющий директор компании G Petroconsulting Ltd. Ласло Гереч, управляющий партнера BVM Capital Partners Ltd. Юрий Левин и руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании FIDES Business Partner AG Рене Штайнер.

"Татнефть" работает в Татарстане, Самарской, Оренбургской, Ульяновской областях, Ненецком автономном округе и Калмыкии. На долю компании приходится около 8% нефтедобычи в стране и свыше 80% нефтедобычи в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 36% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 25,75% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 34% акций, среди них нет владельцев более 5% уставного капитала.