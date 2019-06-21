Минстрой предложил регионам эксперимент по упрощенному подключению к инженерным сетям

ТЮМЕНЬ, 21 июня. /ТАСС/. Минстрой России намерен расширить число регионов - участников эксперимента по упрощенному подключению новых домов и микрорайонов к инженерным сетям, сообщил в пятницу журналистам глава министерства Владимир Якушев.

"У нас реализуется важный эксперимент присоединения к сетям в Московской области, городах Москве и Петербурге. Я считаю, что перечень субъектов необходимо расширять. Сегодня в целом такая проблема существует, не так просто присоединиться к сетям, если осваиваешь новую площадку жилищного строительства", - сказал он.

Эксперимент состоит в том, что застройщики получают возможность подать единую электронную заявку через портал госуслуг на подключение своих объектов к сетям тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения.

Якушев отметил, что три пилотных региона показали хорошие результаты в части повышения прозрачности и ускорения услуг. "Есть достаточно хорошие наработки тех субъектов, которые я назвал. Мы планируем в ближайшее время провести широкое обсуждение на площадке Минстроя, где показать их опыт и предложить другим субъектам войти в эксперимент", - заключил министр.