Опытный образец водородного поезда выйдет на британскую магистральную сеть

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Британская компания по лизингу подвижного состава Porterbrook и Центр железнодорожный исследований и образования Бирмингемского университета (BCRRE) объявили о получении разрешения на начало магистральных испытаний первого в стране поезда, работающего на водородных топливных элементах, HydroFlex.

Проект HydroFlex предполагает установку водородного двигателя на один из обычных электропоездов класса 319, которые работают на британской железнодорожной сети с конца прошлого века, что позволит ему обслуживать также и неэлектрифицированные маршруты.

"Мы очень довольны тем, как поезд показал себя на тестовом полигоне, и с нетерпением ждем его выхода на национальную железнодорожную сеть", - заявила руководитель отдела инноваций и технического сервиса Porterbrook Хелен Симпсон.

"Наш прототип показывает, что водородные технологии могут быть внедрены на существующих поездах без изменения системы управления", - отметил доктор Стюарт Хиллмансен из BCRRE.

Летом прошлого года разработанный Alstom поезд на водородном топливе Coradia iLint был сертифицирован для коммерческой эксплуатации в Германии.