Греф призвал глав компаний быть параноиками для борьбы с киберугрозами

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Руководители крупных компаний должны быть параноиками с точки зрения кибербезопасности, так как они отвечают не только за свою компанию, но и за своих клиентов. Такое мнение озвучил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком.

"Это сильное слово, но если говорить о руководителях крупных компаний, на мой взгляд - да [им следует ощущать паранойю для борьбы с киберугрозами]. Мы несем ответственность не только за себя, какие-то свои системы, но у нас сотни миллионов наших клиентов и вот это конечно огромная проблема, которая должна нас заставлять быть параноиками, для того чтобы ни на один день не прекращать развитие в этом направлении", - сказал он.

Для борьбы с хакерами необходима очень серьезная кооперация и широкая коалиция различных структур и компаний, считает глава госбанка.

"Мы для себя какое-то количество лет назад сделали абсолютный вывод, что мы чувствуем себя уязвимыми и у нас есть страх перед будущим. Потому что мы видим, мы самостоятельно эту проблему не решим. Все больше и больше происходит процесс диджитализации и экспоненциально растут риски кибербезопасности. И поэтому значительно лучше я буду спать, если я буду чувствовать, что у нас есть широкая коалиция против широкой коалиции хакеров, которая сегодня в реальности существует", - сказал он.