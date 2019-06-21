ЦБ не нашел в России банков, соответствующих требованиям кибербезопасности

ТАСС, 21 июня. Банк России в этом году проверил 75 банков на соответствие требованиям кибербезопасности и нашел у всех нарушения. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном конгрессе по кибербезопаности.

"С прошлого года Центральный банк как регулятор имеет полномочия осуществлять надзор за финансовыми институтами с точки зрения того, как они выполняют требования по кибербезопасности. В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году - 75. Во всех были найдены проблемы, нарушения", - сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что обнаруженные у банков проблемы нельзя назвать критическими, "но они могут стать серьезными, если финансовые институты не будут придавать этому значения".

Ранее зампред ЦБ РФ Василий Поздышев заявлял, что регулятор планирует проводить стресс-тестирование банков на киберугрозы.