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ЦБ не нашел в России банков, соответствующих требованиям кибербезопасности

Обнаруженные у банков проблемы нельзя назвать критическими, отметила глава Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 21 июня. Банк России в этом году проверил 75 банков на соответствие требованиям кибербезопасности и нашел у всех нарушения. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном конгрессе по кибербезопаности.

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"С прошлого года Центральный банк как регулятор имеет полномочия осуществлять надзор за финансовыми институтами с точки зрения того, как они выполняют требования по кибербезопасности. В прошлом году мы проверили 58 банков, в этом году - 75. Во всех были найдены проблемы, нарушения", - сказала она.

При этом Набиуллина отметила, что обнаруженные у банков проблемы нельзя назвать критическими, "но они могут стать серьезными, если финансовые институты не будут придавать этому значения".

Ранее зампред ЦБ РФ Василий Поздышев заявлял, что регулятор планирует проводить стресс-тестирование банков на киберугрозы.

Теги
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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