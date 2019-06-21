Медведев отметил высокие темпы развития цифровой сферы в России

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев констатировал быстрый рост распространения цифровых технологий в России.

"О таких темпах роста, которые показывает экономика российского сегмента Рунета, любая страна могла бы только мечтать, мы действительно движемся здесь очень быстро - до 15% в год", - сказал председатель правительства на Международном конгрессе по кибербезопасности. По его оценке, "в России неплохие показатели по реализации программы цифровой экономики". "У нас один из самых высоких уровней проникновения мобильной связи и интернета, развития электронных услуг, стоимость доступа в сеть - одна из самых низких в мире", - отметил глава кабмина.

Медведев высоко оценил факт проведения нынешнего форума, подчеркнув растущий интерес к нему экспертов со всего мира. По его мнению, цифровая эра уже наступила для всего мира: "Это новая реальность, когда без цифровых технологий, без свободного обмена данными во всемирной сети прогресс уже невозможен". Премьер-министр привел данные, свидетельствующие о том, что "интернетом сегодня пользуются более 4 млрд человек на планете, мобильными телефонами - 5 млрд ". "Это больше половины населения земли, и нет никаких сомнений, что эта цифра в конечном счете будет совпадать с количеством всех живущих на планете", - отметил Медведев.