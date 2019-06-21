Саммит еврозоны поддержал создание бюджета сообщества и реформу его стабфонда

БРЮССЕЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств 19 стран еврозоны поддержали на саммите в Брюсселе идею создания бюджета сообщества и поручили Еврогруппе (Совет министров финансов зоны евро) продолжить проработку этого проекта. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе в пятницу итоговом заявлении саммита еврозоны. Саммит также поддержал процесс реформирования Стабфонда зоны евро (European stability mechanism, ESM), который рекомендовано закончить к концу этого года.

"Мы пригласили Еврогруппу продолжить работу по разработке всех параметров по всеобъемлющему пакету предложений [по созданию бюджета зоны евро]", - говорится в документе.

Зона евро, в отличие от Евросоюза, не имеет никаких собственных бюджетных инструментов. Идея создания отдельного бюджета зоны евро, рабочее название которого "бюджетный инструмент для стабилизации и конкурентоспособности", появилась еще в период кризиса евро в 2010-2014 годах. Вопрос о его формировании обсуждался министрами финансов сообщества 14 июня в Люксембурге, однако они смогли согласовать лишь очень общий тезисный документ о возможных принципах работы этого инструмента.

Объем годового бюджета зоны евро предположительно должен составить около €20 млрд, причем, в отличие от бюджета Евросоюза, он должен формироваться не из взносов стран - членов, а за счет прямых наднациональных налогов, в том числе налога на финансовые транзакции.

Согласно материалам Еврогруппы, средства бюджета еврозоны должны расходоваться на компенсацию расходов государств зоны евро на проведение структурных реформ. Однако именно этот подход вызывает наибольшее сопротивление многих столиц. Одни из них опасаются, что еще один европейский бюджет станет простым инструментом перераспределения средств от богатых к бедным странам, другие считают, что такая система позволит Брюсселю навязывать государствам программы реформ, а третьи полагают, что создание прямых наднациональных налогов приведет к чрезмерному расширению полномочий Брюсселя в ущерб суверенитету национальных правительств. В числе оппонентов нынешней концепции формирования бюджета еврозоны - Бельгия, Нидерланды, Финляндия, Германия и ряд других стран.