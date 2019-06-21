Греф призвал не скрывать случаи успешных кибератак

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф призвал компании не скрывать случаи кибератак, если они были успешными, чтобы другие могли учиться на этом опыте. Об этом он сказал, выступая на Международном конгрессе по кибербезопасности, организованном Сбербанком.

"Главное слово, которое мы хотим здесь использовать, - это кооперация. Мы можем от этого защититься только вместе - если мы будем открыты, если мы будем соблюдать все стандарты, которые генерятся регуляторами и так далее, чтобы мы делились полностью любой информацией, которая для нас становится доступной, информацией о вирусах и так далее. И не скрывать случаи атак, если они были успешными, с тем чтобы на нашем опыте другие научились и ни в коем случае не пострадали", - сказал он.

Греф отметил, что угроза, исходящая от хакеров, очень велика.

"Dark Internet, по оценкам, примерно в 500 раз больше, чем наша сеть интернета, "белая". И, конечно же, нужно понимать, что угрозы, которые там таятся, и сообщество, которое там сегодня работает, - это огромная опасность для нашего будущего. Каждая новая технология используется ими против нас", - заключил глава Сбербанка.