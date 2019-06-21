"Газпром" планирует выплатить дивиденды по новой дивидендной политике в 2020 году

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Газпром" планирует разработать новую дивидендную политику до конца 2019 года, а в 2020 году на основе новой политики осуществить по ней выплаты. Об этом говорится в презентации компании.

"Дивидендная политика будет разработана до конца 2019 года. В 2020 году дивиденды планируется выплатить на основе новой политики", - говорится в документе.

Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников говорил, что компания может в течение 2-3 лет выйти на планку выплат в 50% чистой прибыли по МСФО. В середине мая правление "Газпрома" пересмотрело рекомендацию по размеру дивидендов за 2018 год. До этого менеджмент предложил выплатить 10,43 рубля на акцию, то есть 246,9 млрд рублей в целом. Новая рекомендация - 16,61 рубля на акцию, или 393,2 млрд рублей.

Совет директоров "Газпрома" 21 мая рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию (более чем вдвое выше, чем по итогам 2017 года). Чистая прибыль "Газпрома", относящаяся к акционерам, по МСФО в 2018 году выросла в два раза по сравнению с 2017 годом и составила 1,46 трлн рублей. По РСБУ показатель увеличился в 9,3 раза - до 933,1 млрд рублей. Таким образом, дивиденды "Газпрома" за 2018 год могут составить 27% чистой прибыли по МСФО, или 42% чистой прибыли по РСБУ.

Росимуществу принадлежит 38,4% акций "Газпрома", государственному "Роснефтегазу" - 10,97%, "Росгазификации" - 0,89%.

Корректировки чистой прибыли будут приходиться на неденежные статьи, при этом дивиденды не будут привязаны к абсолютным значениям прошлого года.

"Газпром" также ожидает снижения выплат по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 2020 году до 484 млрд рублей против 522 млрд рублей в 2019 году.

Согласно расчетам компании, в 2021 году выплаты по НДПИ составят 487 млрд рублей.

Ранее Минфин принял решение отказаться от единовременных изъятий по НДПИ у "Газпрома" на фоне рекордных дивидендов компании за 2018 год.

В прошлые годы, чтобы компенсировать недополученные от "Газпрома" дивиденды, правительство повышало налоговую нагрузку на компанию - вводило повышающий коэффициент при расчете НДПИ.

Совет директоров "Газпрома" 21 мая рекомендовал акционерам на годовом собрании утвердить дивиденды за 2018 год в размере 16,61 рубля на акцию. Это самые высокие дивиденды за всю историю компании.