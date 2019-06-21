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ЦБ: мошенники в России редко используют криптовалюту для вывода украденных денег

Первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев отметил, что ЦБ отслеживает методы вывода денежных средств и выстраивает дополнительные меры защиты

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мошенники в России нечасто выводят похищенные денежные средства при помощи криптовалюты, предпочитая их обналичивать. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

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"В Российской Федерации это используется крайне редко. Да, иногда криптовалюты используют для вывода средств, но сейчас это не носит массовый характер, потому что гораздо проще злоумышленнику получить наличность", - сказал он, добавив, что мошенники используют банковскую карту для вывода похищенных денежных средств не более 2-4 раз и избавляются от нее после того, как она "засвечена".

По словам Сычева, ЦБ намерен отслеживать, какие методы для вывода денежных средств используют злоумышленники, и отстраивать дополнительные меры защиты в этом направлении.

"Не так важно, какая технология в ближайшее время будет развиваться - искусственный интеллект или роботизация. Для нас важнее понимать, какие технологии и методы может использовать злоумышленник не просто для атаки, но и для вывода денег. Наш вектор внимания будет обращен как раз в эту сторону. Например, если мы увидим, что злоумышленники обучатся быстро выводить деньги по какому-то определенному каналу - а мы это увидим, - то соответственно будем выстраивать дополнительные меры защиты по этому направлению", - отметил он.

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