ЦБ: мошенники в России редко используют криптовалюту для вывода украденных денег

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Мошенники в России нечасто выводят похищенные денежные средства при помощи криптовалюты, предпочитая их обналичивать. Об этом сообщил в интервью ТАСС первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

"В Российской Федерации это используется крайне редко. Да, иногда криптовалюты используют для вывода средств, но сейчас это не носит массовый характер, потому что гораздо проще злоумышленнику получить наличность", - сказал он, добавив, что мошенники используют банковскую карту для вывода похищенных денежных средств не более 2-4 раз и избавляются от нее после того, как она "засвечена".

По словам Сычева, ЦБ намерен отслеживать, какие методы для вывода денежных средств используют злоумышленники, и отстраивать дополнительные меры защиты в этом направлении.

"Не так важно, какая технология в ближайшее время будет развиваться - искусственный интеллект или роботизация. Для нас важнее понимать, какие технологии и методы может использовать злоумышленник не просто для атаки, но и для вывода денег. Наш вектор внимания будет обращен как раз в эту сторону. Например, если мы увидим, что злоумышленники обучатся быстро выводить деньги по какому-то определенному каналу - а мы это увидим, - то соответственно будем выстраивать дополнительные меры защиты по этому направлению", - отметил он.