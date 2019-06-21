Акимов предложил проводить тестовые кибератаки на чиновников и топ-менеджеров

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил инициировать тестовые кибератаки на отдельных руководителей компаний или госслужащих, которые не уделяют должного внимания вопросам кибербезопасности.

"Наверно, может, иногда стоит какие-то атаки на персональные устройства некоторым руководителям инициировать, чтобы они понимали степень собственной уязвимости", - сказал он на Международном конгрессе по кибербезопасности. "Может быть, стоит за это специально заплатить", - шутя добавил вице-премьер.

По его словам, руководители часто отдают вопросы кибербезопасности на откуп своим подчиненным, а сами при этом не занимаются этой проблемой, хотя это входит в их обязанности.

"Ключевая вещь - это персональное внимание руководителя любого ведомства, подразделения к этой повестке и обучению людей, тогда есть шанс", - пояснил он. По его данным, 95% руководителей не считают этот вопрос центральным в своей ежедневной работе.