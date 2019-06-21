Гранты на сумму 6 млн рублей на агропромышленные стартапы выделят на Ямале в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2019 году планируют выдать два гранта на развитие агропромышленных стартапов общей суммой до 6 млн рублей. Данная мера поддержки предусмотрена нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщила в пятницу пресс-служба правительства ЯНАО.

"В 2019 году будет предоставлено два гранта, сумма каждого - до 3 млн рублей. Эта поддержка будет оказываться ежегодно до окончания реализации национального проекта, то есть до 2024 года. В последующие годы грантов планируется больше", - цитирует пресс-служба замдиректора регионального департамента агропромышленного комплекса Александра Земских.

Принять участие в конкурсе смогут созданные в 2019 году фермерские хозяйства и те, кто только собирается открыть свое дело. "Заявки на участие в конкурсе в окружном департаменте АПК принимаются до 22 июля. Победителей, в соответствии с конкурсными процедурами, объявят 16 августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на грант можно будет приобрести технику, земельные участки сельскохозяйственного назначения, а также купить или отремонтировать здания. "Также в статье расходов - покупка животных, рыбопосадочного материала и семян. В перечень расходов входит и покупка снегоходной техники и оленей, что будет особо актуально для оленеводческих фермерских хозяйств - их в округе с начала года создано около 20", - уточняется в сообщении.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент РФ Владимир Путин в майском указе. Его структура включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.