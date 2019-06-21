ОП призвала использовать научный подход при переходе на новую систему обращения с мусором

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июня. /ТАСС/. Общественная палата РФ призвала использовать научный подход при переходе на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в ходе форума "Сообщество", который проходит в Архангельске 21-22 июня. Как сказал в пятницу журналистам секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, проблема с мусором одна из самых острых практически по всей стране.

Жители Верхней Салды Свердловской области 20 июня во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным продемонстрировали президенту фото переполненных мусорных контейнеров, прозвучала жалоба о том, что реформа обращения с ТКО в Ростовской области реализовывается неэффективно, мусор из села Покровское не вывозится. Житель частного сектора в Кировском округе Омска Роман Дмитриев задал вопрос о росте тарифов на вывоз мусора.

"В большинстве регионов страны есть напряжение по поводу полигонов, сортировочных заводов, предполагаемых мусоросжигающих заводов. Это сложнейшая проблема. Здесь нужен системный плановый подход, научный подход, чтобы все изыскания были проведены, чтобы с самого начала возник контакт с активистами, с НКО, вместе надо это делать", - сказал Фадеев. По словам секретаря Общественной палаты РФ, тема обращения с ТКО должна быть на общественном контроле. "Так называемая мусорная реформа, возможно, - главное политическое дело сейчас в России, потому что ее невозможно провести, не взаимодействуя с людьми, с жителями регионов и городов", - добавил он.

По данным правительства региона, территориальная схема обращения с отходами в области пока не принята, для этого должно быть утверждено место создания межмуниципального полигона для Архангельска, Северодвинска и Новодвинска. Однако на данный момент место еще не определено.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сказал журналистам, что для налаживания диалога между властью, экоактивистами и обществом будет использован опыт Общественной палаты РФ, и форум - одна из площадок для диалога.

"Конечно, мы сегодня, власти Архангельской области, которая всегда была открыта для диалога, рассчитываем на организацию диалога с разумными, неравнодушными, болеющими за наш регион людьми, который нам так необходим, - сказал Орлов. - У нас четко определены все уровни общественного взаимодействия: и общественный контроль, и общественное взаимодействие, общественная палата, в итоге референдум - все, что позволит выработать решение в интересах максимального количества людей - жителей Архангельской области. И эти решения должны соответствовать базовым посылам: они должны быть безопасны для людей, должны вести к повышению благосостояния и благополучия граждан, жителей области и они должны быть общественно приемлемы для жителей области, из этих постулатов мы действуем".

О форуме

Форум Северо-Западного федерального округа "Сообщество" проходит 21-22 июня в Архангельске. Задача форума - выявить лучшие региональные и федеральные практики гражданской активности, объединить единомышленников для развития гражданского общества в регионах. По итогам форумной кампании в регионах будут подготовлены предложения для итогового форума, который состоится в конце года в Москве, а также тезисы для доклада ОП РФ о состоянии гражданского общества за текущий год.