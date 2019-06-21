ФАС проверит рост цен на топливо на АЗС Сибири и Дальнего Востока

"В случае выявления необоснованного повышения розничных цен УФАС примут меры антимонопольного реагирования", - сказали в пресс-службе.

ФАС уточняет, что рост розничных цен в некоторых регионах ДФО и СФО произошел с конца апреля по середину июня 2019 года, до этого периода цена снижалась примерно на тот же уровень. "В частности, в Республике Тыва с 1 января по 22 апреля 2019 года розничная цена на АИ-92 снизилась с 43,8 рубля/л до 39,6 рубля/л (-9,5%). С 22 апреля 2019 года по 10 июня 2019 года цена на автомобильный бензин АИ-92 выросла с 39,6 рубля/л до 43,3 рубля/л (+9%). Таким образом, с начала года цена фактически не изменилась", - отметили в ФАС.

В регионах ДФО и СФО на розничном рынке преобладают АЗС частных компаний. По оценке ФАС, розничные цены этих регионах волатильны по сравнению с динамикой в других регионах и зависят от конъюнктуры цен оптового рынка, формируемых на биржевых торгах.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Председатель правительства подчеркнул, что в случае необходимости надо будет принять меры.

По соглашению с правительством нефтяники должны сдерживать рост цен на топливо до июля 2019 года, повысив их в начале года на 1,7% из-за увеличения НДС, а также на уровень прогнозной среднемесячной инфляции. Правительство в свою очередь пообещало не вводить экспортные пошлины на нефтепродукты.