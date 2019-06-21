Руководителем Фонда развития информационных технологий назначен советник главы Минкомсвязи

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Члены наблюдательного совета Российского Фонда развития информационных технологий (РФРИТ) избрали руководителем организации Дмитрия Крюкова, который занимает должность советника министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Об этом сообщила пресс-служба Минкомсвязи РФ.

В должности советника Крюков курирует создание технопарков, Университета Иннополис и ряд других отраслевых проектов.

"Сейчас происходит перезапуск РФРИТ под задачи нацпрограммы "Цифровая экономика". В частности, фонд займется предоставлением субсидий российским организациям на поддержку проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий", - пояснили в министерстве.

В конце мая наблюдательный совет Российского фонда развития информационных технологий возглавил замглавы Минкомсвязи РФ Евгений Кисляков, на этом посту он сменил экс-министра Николая Никифорова.

В январе 2017 года правительство РФ приняло постановление об учреждении Российского фонда развития информационных технологий. В задачи фонда входит содействие продвижению российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках, а также налаживание взаимодействия с крупными потенциальными заказчиками для уточнения требований к характеристикам разрабатываемого ПО, организации его тестирования и пилотного внедрения.