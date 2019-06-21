"Ласточки" с тремя классами обслуживания запустят между Москвой и Смоленском в 2020 году

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Скоростные поезда "Ласточка" с тремя классами обслуживания начнут курсировать между Москвой и Смоленском с 2020 года. Об этом в пятницу на встрече с губернатором Смоленской области Алексеем Островским заявил начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

Скоростные поезда "Ласточка" между Москвой и Смоленском были запущены 1 июля 2014 года, сейчас в оба конца ежедневно они совершают по четыре рейса. По словам Островского, вагоны, которые сегодня имеют только один класс комфортности с сидячими местами, не всегда комфортны для пассажиров.

"Российские железные дороги планируют запустить новый подвижной состав - 10-вагонные "Ласточки" с тремя классами обслуживания. Подобные] поезда заменят нынешние, которые сейчас ходят по направлению Смоленск - Москва, начиная с 2020 года", - сказал Глазков.

По словам начальника Московской железной дороги, в 2018 году рост пассажиропотока в Смоленской области составил 24% к уровню предыдущего года.

По итогам встречи Островский и Глазков подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на 2019-2021 годы. Документ определяет ключевые направления совместной деятельности сторон, включая улучшение транспортного обслуживания предприятий и населения региона, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования железнодорожного транспорта.