"Роснефть": соглашение ОПЕК+ является добровольной сдачей рынков и передачей контроля США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Соглашение об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+ в геостратегическом плане является сдачей рынков и добровольной уступкой полного контроля за ними США. Такое мнение высказал пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев в эфире " Вести ФМ ".

"Вот так получается, что весь политический, геополитический оппортунизм, идея которого сдаться и что-то получить, теперь наложился на апологетику соглашения ОПЕК+, которое в геоэкономическом, геостратегическом плане является сдачей рынков. Сдачей рынков и добровольной уступкой полного контроля за рынками нефти Соединенным Штатам. А это является их очевидной стратегической целью, очевидной. Вся система стимулов, вся система работы американского регулятора подчинена этой задаче", - сказал Леонтьев.

Пресс-секретарь "Роснефти" считает, что страны ОПЕК и ОПЕК+ не определяют уровень цен. "ОПЕК и ОПЕК+, якобы, определяют уровень цен на нефть, хотя они ничего не определяют. Совсем. Определяют американцы, убирая с рынка объемы, которые они хотят. Если им не хватит объемов, они введут санкции еще против какой-то страны или войну устроят. Когда устроят? Когда им не хватит усилий ОПЕК+", - отметил он.

По мнению Леонтьева, выступающие за ОПЕК+ люди "работают объективно или субъективно на интерес тех, кто вводит санкции, тех, кто давит на Россию". "Это - та же логика, прикрытая великолепным фиговым листом, якобы, пополнения бюджета. Ну графики посмотрите. Раньше мы могли сказать, что вся нефть, которая убирается с рынка ОПЕК+, то есть Россией и Саудовской Аравией, заменяется американской. Сейчас уже это не так. Сейчас американская добыча больше этой нефти. Зачем надо танкеры поджигать зажигалкой в заливе (Оманкском - прим. ТАСС), щекотать рынок?", - заключил Леонтьев.