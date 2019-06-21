Сбор налога на прибыль банковского сектора в 2018 году вырос на 38%

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Поступления в бюджет РФ от налога на прибыль банковского сектора в 2018 году с учетом отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов в 2018 году вырос на 38%, до 347 млрд рублей, против 6% в 2017 году, когда они составили 251 млрд рублей, говорится в отчете Центробанка о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году.

"Влияние отложенных налогов на рост чистых расходов банковского сектора по налогам составило +24 млрд рублей (в 2017 году отложенный налог способствовал сокращению чистых расходов по налогам на 55 млрд рублей)", - говорится в отчете.

В материале также отмечается, что российские банки, за исключением тех, которые проходят процедуру санации и банков с базовой лицензией, в 2018 году продолжили наращивать резервы, несмотря на наблюдаемое улучшение качества их кредитного портфеля, что может свидетельствовать о сохранении консервативного подхода банков к оценке кредитных рисков.