Около 4 млрд рублей вложат в комплекс переработки мусора в Солнечногорске

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Власти Московской области выделили около 4 млрд рублей на строительство комплекса по переборке отходов (КПО) в Солнечногорске, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья. При этом на объекте не будет полигона для захоронения неперерабатываемых отходов.

"Правительством области выделены денежные средства в размере более 3,8 млрд рублей. Расчетный срок ввода КПО в эксплуатацию - конец 2019 года. Срок эксплуатации комплекса составляет 25 лет, мощность предприятия - 500 тыс. т в год", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что проект комплекса по переработке отходов в Солнечногорске не предусматривает захоронения отходов - на предприятии будет осуществляться только сортировка и переработка мусора.

Ранее сообщалось, что вся новая инфраструктура по обращению с отходами в Московской области будет включать 13 мусоросортировочных комплексов, 12-13 КПО и четыре мусоросжигательных завода (МСЗ). Все КПО должны быть введены в эксплуатацию до конца 2019 года, из них три уже работают. Совокупный объем инвестиций в эту схему министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин оценивал в 160 млрд рублей. Так, стоимость четырех МСЗ - порядка 120 млрд рублей, всех КПО - около 30 млрд рублей.

Согласно актуальному проекту схемы обращения с мусором в Подмосковье, новая инфраструктура обращения с мусором и раздельный сбор отходов, внедренный в регионе с 2019 года, позволят снизить объем вывозимого на свалки региона собственного мусора с 68% в 2019 году до 17% в 2030 году. Доля переработанных отходов за этот период должна вырасти с 32% до 54%. Еще около 30% мусора Подмосковья к 2030 году будет сжигаться. Планы по созданию новой инфраструктуры обращения с мусором в Подмосковье были озвучены в 2017-2018 гг. Сейчас эта работа ведется в рамках нацпроекта "Экология".