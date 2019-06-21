Медведев: РФ и Белоруссия могут к ноябрю выйти на подписание дорожных карт по интеграции

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассчитывает, что Россия и Белоруссия смогут выйти на подписание дорожных карт по интеграции двух стран к ноябрю.

"Мы сейчас почти готовы передать все это для рассмотрения на президентском уровне, надеемся, что это удастся сделать в июле месяце вам, чтобы порешать какие-то основные оставшиеся моменты. Мы исходим из того, что если все пойдет в таком ключе и будет получено окончательное одобрение президентов, где-то к ноябрю можно было бы выйти на подписание уже дорожных карт по реализации всех этих инициатив", - отметил он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Премьер-министр отметил, что сейчас страны находятся на очень важном переговорном этапе, и значительная часть вопросов уже согласована. "Но это не означает, что не осталось ничего для президентов. Осталось, может быть, гораздо меньшее количество вопросов, но самых сложных, по которым нужно будет определиться даже с точки зрения политико-правовой", - добавил он.