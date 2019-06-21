Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 0,7-1,2%

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи опустился на 0,68% - до 2761,23 пункта, индекс РТС снизился на 1,16%, до 1375,02 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск вырос на 0,58%, до 63,26 рубля, курс евро поднялся на 0,87%, до 71,64 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,95% - до $65,07 за баррель.

"Существенной коррекции на рынке пока не ожидаем ввиду наличия таких факторов поддержки, как ожидания снижения ставок в США, прорывов или хотя бы позитива в отношениях США и Китая от саммита G20, который состоится в конце июня. Также фактором поддержки для рынков может выступать близящееся завершение первого полугодия. Таким образом, в отсутствие форс-мажоров индекс Мосбиржи до конца июня может продолжить демонстрировать положительную динамику и протестировать отметку 2800 пунктов", - отмечает руководитель инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Иван Нечаев.