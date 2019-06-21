Промышленное производство в КБР в I квартале 2019 года выросло на 10%

НАЛЬЧИК, 21 июня. /ТАСС/. Объем промышленного производства вырос на 10% в Кабардино-Балкарии (КБР) за первый квартал 2019 года. Об этом сообщил в пятницу министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на совещании в Нальчике.

"В целом основные показатели растут, они позитивные, в период с января по март 2019 года по промышленности рост составил более 10%, это очень неплохой результат. Темпы строительства увеличились почти на 2%. Если брать 2018 год, то инвестиции в основной капитал выросли более чем на 6%, сельскохозяйственное производство возросло 1,8%, денежные доходы увеличились на 3,3%. Динамика очень хорошая и выше, чем в среднем по СКФО и даже по России", - сказал Чеботарев на совещании, посвященном социально-экономическому развитию республики.

Он также отметил, что инвестпрограмма в республике реализуется "неплохими темпами". "Очень интересный объект - селекционно-семеноводческий центр, который находится в Прохладненском районе. Это не просто продажа семян, это продажа элитного зерна, которое идет на селекцию, на развитие, что во много раз дороже, чем обычное зерно. Более того, этот проект предусматривает и развитие науки, потому что селекция без науки неэффективна", - отметил Чеботарев.

Он высоко оценил проект строящегося фруктохранилища в Урванском районе, который также получает господдержку Минкавказа. "Это тоже очень важно, потому что, если есть возможность сохранить яблоки в течение года, это дает новые возможности для бизнеса, для продажи этих яблок. Зимой цена на яблоки возрастает практически в два раза", - отметил он.

Врио главы республики Казбек Коков, в свою очередь, подчеркнул, что в республике "постоянно ощущают внимание и поддержку со стороны министерства РФ по делам Северного Кавказа в решении <...> важных текущих и перспективных экономических и социальных задач".

О проектах

Инвестиционный проект "Строительство плодохранилища на 34 тыс. т" в селении Герменчик Урванского района реализуется в рамках госпрограммы РФ "Развитие СКФО на период до 2025 года". Стоимость оценивается более чем в 132 млн рублей, из которых более 52 млн - средства федерального бюджета. Планируется построить два плодохранилища на 3,4 тыс. т единовременного хранения на арендованном земельном участке. Планируется создать 24 постоянных и до 90 сезонных рабочих мест. По состоянию на 1 июня 2019 года по информации инициатора проекта проводятся работы за счет внебюджетных средств. Заключены договоры займа на 20 млн рублей.

Инвестиционный проект "Создание селекционно-семеноводческого центра" реализуется в рамках госпрограммы РФ "Развитие СКФО на период до 2025 года". Стоимость оценивается более чем в 159 млн рублей, из которых более 119 - средства федерального бюджета. Проект предусматривает увеличение производства семян кукурузы, объемы возможного производства и продаж раннеспелых гибридов составляют до 3 тыс. т семян в год. Планируется создать 73 рабочих мест, из которых 28 - высокопроизводительных. Продукцию планируется поставлять производителям кукурузы, зерновых и бобовых культур в СКФО и Центральном округе России.