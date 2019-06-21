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Силуанов уверен в ускорении темпов роста ВВП России в июле 2019 года

Первый вице-премьер отметил, что в апреле было 1,7% роста, а до этого было 0,5%

МИНСК, 21 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов уверен, что в следующем месяце темпы роста российской экономики ускорятся. Об этом он заявил журналистам.

"Не надо помесячно смотреть [показатели роста ВВП]. По апрелю было 1,7% [роста], а до этого было 0,5%. Сейчас разворачиваются национальные проекты. Уверен, что темпы роста в следующем месяце будут расти", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос возможна ли рецессия в российской экономике.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что несмотря на резкое снижение роста ВВП в мае (до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле), не ожидает рецессии в российской экономике. Министр также заверил, что в июне рост ВВП будет выше, чем в мае.

 

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Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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