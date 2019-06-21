Гройсман заверил, что газотранспортная система Украины не будет приватизирована

КИЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинская газотранспортная система (ГТС) является собственностью государства и народа и не будет приватизирована.

"Однозначно украинская газотранспортная система не может быть приватизирована. Наше правительство четко это понимает. Разговоры о приватизации - ложь некоторых политиканов. Правительство не принимало таких решений. Наша ГТС - это собственность государства и украинского народа", - написал он в Twitter.

Ранее в пятницу лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила в намеренном банкротстве ГТС Гройсмана, экс-президента Украины Петра Порошенко, а также главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. После их афер, по ее словам, "украинская газотранспортная система заявила, что доведена до банкротства, и с 24 июня она прекращает существование, прекращает прокачивать газ, потому что они лишили денег ГТС".

Компания "Укртрансгаз" (выполняет функции оператора газотранспортной системы) 14 июня сообщила об остром дефиците средств, необходимых для приобретения газа для собственных производственно-технологических нужд (около $152 млн), что может стать причиной ЧП в масштабе всей страны. По информации компании, "остаточных объемов газа для этих нужд достаточно для обеспечения работы ГТС только до 24 июня". "Укртрансгаз" поясняет свои финансовые проблемы установленными в конце 2018 года необоснованными "временными тарифами", которые позволяют рассчитываться за использованный газ только на 60%. Кроме того, как подчеркивалось в сообщении, в стране пока не решена проблема несанкционированного отбора газа.

На Украине продолжается процесс так называемого анбандлинга - разделения компании "Нафтогаз Украины" и создания нового оператора ГТС страны. Планируется, что оператор заработает с 2020 года, когда прекратит действие транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом". Между тем руководство "Нафтогаза" и правительство имеют различные мнения на этот счет.

Кабинет министров Украины 22 мая утвердил модель анбандлинга OU (ownership unbundling) вопреки позиции руководства компании, которое настаивало на модели ISO (independent system operator). Предложенная кабмином модель предполагает вывод как оператора, так и самой ГТС за пределы группы "Нафтогаза". Модель ISO предусматривает сохранение ГТС в "Нафтогазе", тогда как независимый оператор передается независимому органу или стороне.